Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) στα Σαγέικα Αχαΐας, όπου ένα βρέφος μόλις λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τους οικείους του να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.