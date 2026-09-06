Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσάκοι, του Δήμου Καλαβρύτων στην Αχαΐα.

Οι πυροσβεστικές Αρχές σήμαναν άμεσα συναγερμό, εξαπολύοντας μια μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου πριν προλάβει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στο σημείο, ισχυρότατες επίγειες, αλλά και εναέριες δυνάμεις.

Αναλυτικότερα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 30 πυροσβέστες επανδρώνοντας 9 οχήματα, μία εξειδικευμένη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη στα πεζοπόρα τμήματα.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης δεν λείπει η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Ενεργό ρόλο στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς παίζουν εθελοντές, ενώ πολύτιμη είναι και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η οποία έχει διαθέσει υδροφόρα οχήματα για τον συνεχή ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.