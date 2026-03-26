Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει τις τελευταίες ώρες οι Αστυνομικές Αρχές της Δυτικής Αχαΐας, μετά από ληστεία που σημειώθηκε σε οικία, σε χωριό της περιοχής.

Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι της

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/3), σύμφωνα με ρεπορτάζ του tempo24, όταν σύμφωνα με την καταγγελία στην Αστυνομία, γυναίκας περίπου 40 ετών, τρεις δράστες φορώντας κουκούλες μπήκαν στο διαμέρισμά της και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν χρυσαφικά και ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό.

Ειδικά αστυνομικά κλιμάκια «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των αδίστακτων δραστών.