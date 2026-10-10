Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, έπειτα από διάρρηξη σε κατοικία στο Ακταίο Αχαΐας, από όπου άγνωστα άτομα φέρεται να αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο.

Η ενεργοποίηση του συναγερμού κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη απομακρυνθεί από το σπίτι με αυτοκίνητο. Ακολούθησε καταδίωξη στη Νέα Εθνική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να στήνουν μπλόκα σε διάφορα σημεία, επιχειρώντας να σταματήσουν το όχημα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν κοντά στα διόδια του Ελαιώνα και, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν στο σημείο και το χρηματοκιβώτιο που είχαν αφαιρέσει από την κατοικία. Στη συνέχεια, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το εγκαταλελειμμένο όχημα αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων που ενδέχεται να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Ακολούθως, θα μεταφερθεί με γερανό στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση.