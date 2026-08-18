Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας, όπως φαίνεται, αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες έρευνες και αποκλεισμό του χώρου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.