Kαταστροφική πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου, σε ισόγεια κατοικία, στην περιοχή Μοιραίικα της Αχαΐας, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό.

Αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από πέντε οχήματα και δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Χωρίς #αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει κατεσβεσθεί, στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο χώρο του καθιστικού τον 63χρονο ένοικο του σπιτιού χωρίς τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, ενώ η σορός του παρελήφθη αμέσως από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτογραφικό υλικό από την κατοικία του άτυχου άνδρα:

Για τη διαλεύκανση του θλιβερού αυτού συμβάντος ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο διενεργεί εντατικές έρευνες, ώστε να διακριβωθούν πλήρως τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, όσο και τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του 63χρονου.

Πηγή: tempo24