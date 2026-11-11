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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος άνδρας στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, έπειτα από θανάσιμο τραυματισμό που υπέστη από μεγάλο κλαδί δέντρου κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα μετο patrapress.gr, ο ηλικιωμένος εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων και ογκωδών κλαδιών στο χωράφι του, έχοντας μαζί του ακόμη ένα άτομο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα μεγάλο κλαδί αποκολλήθηκε αιφνιδίως και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στον 78χρονο, τραυματίζοντάς τον βαρύτατα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα.

Ο 78χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομειακή μονάδα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.