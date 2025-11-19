Απανωτά είναι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, στην Αχαΐα. Ένα νέο περιστατικό καταγγέλθηκε την Τετάρτη (19/11) στην Αστυνομία, εντείνοντας τον προβληματισμό και την ανησυχία που ευλόγως προκαλούνται από τα συνεχή συμβάντα.

Η καταγγελία της μητέρας στις Αρχές

Σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας στις Αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, το μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της πόλης, δέχθηκε επίθεση από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι τον απείλησαν, ενώ του κατάφεραν χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Ο 17χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών δραστών οι οποίοι αναζητούνται.

