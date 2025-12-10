Μαθητές από σχολεία του Δήμου Ερυμάνθου και της Δυτικής Αχαΐας προχωρούν σε σειρά καταλήψεων, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των γονιών τους, οι οποίοι συμμετέχουν δυναμικά στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι καταλήψεις αποτελούν ουσιαστικό τρόπο στήριξης, καθώς οι οικογένειές τους στηρίζονται οικονομικά στην αγροτική παραγωγή και πλήττονται άμεσα από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Πότε ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις

Από τη Δευτέρα 8/12, το Γυμνάσιο–Λ.Τ. Φαρρών ήταν το πρώτο σχολείο που προχώρησε σε κατάληψη, παραμένοντας κλειστό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, από την Τετάρτη 10/12, στη δράση συμμετέχουν οργανωμένα και τα σχολεία Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και Σταυροδρομίου, τα οποία αποφάσισαν να στηρίξουν συλλογικά τον ίδιο αγώνα.

Ποια σχολεία συμμετέχουν

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Φαρρών

Γυμνάσιο Σταυροδρομίου

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ριόλου

Λύκειο Ερυμάνθειας

Γυμνάσιο Ερυμάνθειας

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Χαλανδρίτσας

Η συμμετοχή σχολείων τόσο από τον Δήμο Ερυμάνθου όσο και από τη Δυτική Αχαΐα δείχνει, σύμφωνα με τις μαθητικές κοινότητες, την έντονη ανησυχία που επικρατεί στις οικογένειες των αγροτών και την ανάγκη ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ποιοι στηρίζουν την πρωτοβουλία

Η κινητοποίηση των μαθητών δεν είναι μεμονωμένη. Στηρίζεται ενεργά:

από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,

από τον Δήμαρχο Ερυμάνθου,

οι οποίοι δηλώνουν ότι αντιλαμβάνονται πλήρως το κοινωνικό πλαίσιο και θεωρούν ότι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να υπερασπίζονται τον αγώνα των οικογενειών τους.

Τι τονίζουν οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους

Σε ανακοίνωση που υπογράφει η Γρηγορία Σωτηρακοπούλου, πρόεδρος του 15μελούς του Λυκείου Φαρρών, οι μαθητές εξηγούν ότι:

Οι καταλήψεις δεν αποτελούν απλώς μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά μια πράξη αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που στηρίζουν τις οικογένειές τους και ζητούν να κοινοποιηθεί το δικό τους κομμάτι του αγώνα, το οποίο θεωρούν εξίσου σημαντικό με αυτό των γονιών τους.

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι παρότι το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να επιβάλλει απουσίες και να στερεί δικαιώματα όπως εκδρομές και σχολικούς περιπάτους σε περιόδους κοινωνικών κινητοποιήσεων, εκείνοι επιλέγουν συνειδητά να συμμετέχουν γιατί νιώθουν πως «είναι άδικο να τιμωρούνται μαθητές που στηρίζουν τις οικογένειές τους».

Οι μαθητές ζητούν κατανόηση από την κοινωνία και τις Αρχές, υποστήριξη στο δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε έναν δίκαιο κοινωνικό αγώνα, και δημοσιότητα, ώστε η δική τους φωνή να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Καταλήγουν τονίζοντας ότι η κινητοποίησή τους δεν γίνεται για να χαθούν ώρες μαθημάτων, αλλά για να δείξουν πως βρίσκονται στο πλευρό των οικογενειών τους σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.