Η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών σε όλη τη χώρα, είναι γεγονός.Ο κρατικός μηχανισμός, τα αντανακλαστικά πολλών οικογενειών, οι σχολικές δομές ακόμη και οι ειδικοί, φαίνεται πως έχουν αιφνιδιαστεί και σε αρκετές περιπτώσεις, μάλλον αποδεικνύεται πως κανείς δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένος, για την έξαρση αυτών των φαινομένων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, μόνο στο νομό Αχαΐας, τα περιστατικά βίας και εγκληματικών ενεργειών αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, φτάνοντας τα 6.674 μόνο μέσα στο 2024.

Η έρευνα, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα «Νεολόγος» καταγράφει τη συνολική εγκληματικότητα, χωρίς να εστιάζει στην πρόληψη ή στην αναλυτική περιγραφή των περιστατικών.Επικεντρώνεται στα υψηλά ποσοστά καταγραφής ανθρωποκτονιών, περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και ληστειών, αλλά και στα χιλιάδες εγκλήματα που παραμένουν ανεξιχνίαστα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά ανά έτος ήταν:

2020: 5.743

2021: 6.492

2022: 5.014

2023: 6.322

2024: 6.674

Η αύξηση των περιστατικών δείχνει ότι η αστυνόμευση στην περιοχή δεν επαρκεί, ανεξαρτήτως της φύσης των πράξεων. Από αυτές, οι εξιχνιάσεις ήταν:

2020: 1.404

2021: 1.810

2022: 1.424

2023: 986

2024: 1.810

16.000 υποθέσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες

Η πλειοψηφία των παραβατών παραμένει άγνωστη, με περίπου 16.000 ανεξιχνίαστες υποθέσεις τα τελευταία πέντε χρόνια, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα άτομα ή και περισσότερα.