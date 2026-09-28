Τον δρόμο για τις φυλακές Τρίπολης πήρε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κόρες και οι δύο ανιψιές του άνδρα, μόλις ενηλικιώθηκαν υπέβαλαν σε βάρος του καταγγελίες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα από την Ασφάλεια Πατρών.

Τα περιστατικά που περιέγραψαν στις καταγγελίες τους σημειώθηκαν όταν τα πέντε κορίτσια βρίσκονταν σε ηλικία από 8 έως 12 ετών. Μετά την απαιτούμενη διερεύνηση της υπόθεσης, σχηματίστηκε η ογκώδης δικογραφία σε βάρος του 50χρονου.

Οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν την δικογραφία και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.

Τώρα η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και επικεντρώνεται σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του άνδρα για τυχόν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: Dete.gr