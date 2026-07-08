Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας μετά τον εντοπισμό μιας σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη. Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από περαστικό μέσα σε ένα δύσβατο ρέμα της περιοχής, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ προκειμένου να ανασυρθεί το σώμα του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε έναν 60χρονο κάτοικο της Κάτω Αχαΐας, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί μόλις λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό.

Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω των απαραίτητων εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: tempo24