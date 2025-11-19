Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στη στάνη της οικογένειας, δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό, είχαν κρύψει τη μοιραία «γουρούνα» οι συγγενείς του 25χρονου, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε ένα 3χρονο αγοράκι στην Αχαΐα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια τους αποκάλυψε την αλήθεια, υποδεικνύοντάς τους μία αποθήκη, στην οποία είχαν κρύψει το όχημα. Την ίδια στιγμή, είπε ότι φοβήθηκε να αποκαλύψει το πραγματικό περιστατικό, γιατί δεν είχε νόμιμη άδεια για τη «γουρούνα», η οποία ανήκε στον πατέρα του παιδιού.

Όπως αποκαλύφθηκε, το όχημα γλίστρησε σε κατηφόρα και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο θείος πήρε τον 3χρονο βόλτα για να τον ηρεμήσει, αφού ο μικρός ήταν ανήσυχος. Ωστόσο, η βόλτα κατέληξε σε τραγωδία όταν η «γουρούνα» ανατράπηκε.

Υπήρχαν μάλιστα πληροφορίες πως η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ ανέφερε τροχαίο, όμως στη συνέχεια οι συγγενείς προσπάθησαν να κρύψουν το όχημα και τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η «γουρούνα» έχει κατασχεθεί και πρόκειται να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, ενώ η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του 25χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Ο 25χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν επιπλέον ευθύνες σχετικά με την απόκρυψη του οχήματος και των αιτιών του περιστατικού.

Ο πατέρας του μικρού δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του θείου αν και στάση του δεν αλλάζει την ποινική μεταχείριση που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.