Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/9), στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά, και τον οδηγό να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Δύο ακόμη άτομα από το άλλο ΙΧ τραυματίστηκαν, και αφού απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flamis.gr κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες, ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των νεκρών.

Πως έγινε το δυστύχημα

O οδηγός ενός Ford raptor επιχείρησε να κάνει προσπεραση σε ένα yaris, το οποίο ακούμπησε στο πίσω μέρoς.

Το μικρό όχημα έφερε 3 τούμπες και ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Η οδηγός του (μια 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες) βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Οι δύο άλλοι επιβάτες του raptor είχαν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας εκ των δύο έχασε τη μάχη λίγο πριν τις 10 το βράδυ

Έρευνα διενεργεί η Τροχαία Εθνικών Οδών.

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πάτρα, από το ύψος των Σελιανίτικων έως και το Ρίο.

Πηγές: tempo24.news & Flamis.gr