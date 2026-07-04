Μεγάλη, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, σε οικισμούς των Αχαρνών, με στόχο την πρόληψη και την πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας και παραβατικής συμπεριφοράς που καταγράφεται στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιχείρησης έγιναν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α., με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων, στις οποίες περιλαμβάνονταν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σημαντική ήταν και η συνδρομή της τεχνολογίας, καθώς χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για την εποπτεία της περιοχής.

Συλλήψεις, ηχορύπανση και 715 μέτρα «ξηλωμένων» καλωδίων

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, οι Aρχές προχώρησαν συνολικά σε 14 συλλήψεις. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες οι οποίες αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα βασικά ευρήματα και οι παρεμβάσεις των Aρχών επικεντρώθηκαν στους εξής άξονες:

Μπαράζ ρευματοκλοπών

Ειδικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που συμμετείχε στους ελέγχους εντόπισε 12 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από κατοικίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικοί προχώρησαν στην αποξήλωση παράνομων καλωδίων συνολικού μήκους 715 μέτρων.

Κατασχέσεις για διατάραξη

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια της περιοχής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηχεία υψηλής ισχύος που χρησιμοποιούνταν για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας

Παράλληλα, τα κλιμάκια της Τροχαίας προχώρησαν σε δεκάδες ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 19 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Οι κυριότερες από αυτές αφορούσαν: Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τροχονομικών ελέγχων, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, και τρία διπλώματα οδήγησης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, υποβλήθηκε ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι στη Δυτική Αττική αναμένεται να συνεχιστούν.