Ένας 29χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για υπόθεση που αφορά τη γενετήσια αξιοπρέπεια, προκάλεσε φωτιά στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έβαλε φωτιά στα στρώματα του κρατητηρίου, όπου κρατούνταν. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, χωρίς αυτή να επεκταθεί.

Πλέον, σε βάρος του 29χρονου έχει σχηματιστεί νέα δικογραφία και για το αδίκημα του εμπρησμού.