Αυτό δεν ήταν αυτοκίνητο αλλά ένα… νυχτερινό κλαμπ πάνω σε τέσσερις ρόδες!

Το αυτοκίνητο που το μεσημέρι της Κυριακής (26/4), είχε σηκώσει στο πόδι όλη την περιοχή των Αχαρνών, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ δεν ήταν δύσκολο να το εντοπίσουν, καθώς το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να ακολουθήσουν τον ήχο.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, μόνο στη μία πόρτα του αυτοκινήτου ο 25χρονος είχε τοποθετήσει 7 ηχεία!

«Το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών για διατάραξη κοινής ησυχίας».

Ο… φασαριόζος νεαρός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.