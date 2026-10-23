Στα χέρια των αρχών έπεσαν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου 2026, τρία άτομα στις Αχαρνές, τα οποία κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Πρόκειται για συλληφθέντες ηλικίας 32, 24 και μόλις 14 ετών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε όταν αστυνομικοί του «Σχεδίου Αριάδνη» συνέλαβαν αρχικά ένα άτομο για κατοχή μικροποσότητας ηρωίνης. Από την αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων που ακολούθησε, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους και να πιστοποιήσουν την εγκληματική τους δράση, η οποία είχε ως ορμητήριο κατοικία σε οικισμό της περιοχής.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός της οικίας.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19,4 γραμμάρια ηρωίνης

13,6 γραμμάρια κοκαΐνης

28 φαρμακευτικά δισκία

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Μαχαίρι με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας

Το χρηματικό ποσό των 438 ευρώ

Από την έρευνα αποκαλύφθηκε και το modus operandi του κύκλου διακίνησης: οι υποψήφιοι αγοραστές προσέγγιζαν το σπίτι και επικοινωνούσαν με τους συλληφθέντες μέσα από τα κάγκελα της περιφράξεως.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι «πελάτες» οδηγούνταν σε βοηθητικό δωμάτιο της οικίας, όπου πραγματοποιούνταν η παράδοση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.