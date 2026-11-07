Νέα, καταιγιστικά δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γιγαντιαία υπόθεση φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις Αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι ενός πολυδαίδαλου δικτύου. Στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων ερευνών, που επικεντρώνονται σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, βρίσκονται τουλάχιστον τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας, τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και πρόσωπα της showbiz, όπως ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.

Ήδη, το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), 18 συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να βρεθούν αντιμέτωποι με την άσκηση ποινικών διώξεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μεγάλης επιχείρησης της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, η σπείρα είχε καταφέρει να ζημιώσει το Δημόσιο με το ιλιγγιώδες ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια. Το «μυστικό» της επιτυχίας τους κρυβόταν στη δημιουργία ενός αχανούς δικτύου από εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», μέσω των οποίων συσσώρευαν χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία δεν αποπληρώνονταν ποτέ. Στη λίστα αυτών των «αχυρανθρώπων» φέρεται να συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του Έρρικου Πετιλόν.

Ο τρόπος στρατολόγησης των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών προκαλεί εντύπωση. Όπως προέκυψε, το κύκλωμα προσέγγιζε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, στήνοντας καρτέρι κυρίως έξω από νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους, τους έπειθαν έναντι μιας πενιχρής αμοιβής να φαίνονται στα χαρτιά ως διαχειριστές των επιχειρήσεων, χωρίς φυσικά να έχουν καμία απολύτως ανάμειξη στη λειτουργία τους. Τον κεντρικό συντονισμό αυτής της διαδικασίας φέρονται να είχαν αναλάβει οι τρεις λογιστές και ο δικηγόρος.

Η κλίμακα της απάτης αποτυπώνεται στα νούμερα της έρευνας: στο μικροσκόπιο βρίσκονται πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας (κυρίως εστίαση και διασκέδαση), με περισσότερα από 4.200 εμπλεκόμενα ΑΦΜ. Υπολογίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι», ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 700.

Τα υπέρογκα κέρδη από τη μη απόδοση φόρων κατέληγαν στη χρηματοδότηση μιας πολυτελούς ζωής για τα μέλη του κυκλώματος, γεμάτης ακριβές αγορές και ταξίδια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της Αστυνομίας σε κατοικίες και υπερπολυτελείς βίλες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια, με τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής οργάνωσης να συνεχίζονται.