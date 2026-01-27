Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για τις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές, ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που διοργανώνεται από σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση πάρθηκε ύστερα από αιτήματα εργαζομένων σε υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής και τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και άλλων φορέων. Η κινητοποίηση αφορά όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα με κάθε σχέση εργασίας και στοχεύει στην αντίθεση στους σχεδιασμούς για εκμετάλλευση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας από αμερικανικά μονοπώλια, που σε συνδυασμό με την Cosco, η οποία διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά, μετατρέπουν την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου σε πιθανό «κόμβο κινδύνου» για τους κατοίκους και εργαζόμενους.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να ενισχύσουν συλλογικά τη φωνή τους, συμμετέχοντας σε κοινή δράση με λιμενεργάτες στην Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων και το Μαρόκο, ενάντια στην αξιοποίηση των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις συγκρούσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, εμπορευμάτων και δρόμων μεταφοράς ενέργειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αιτήματα Σωματείων εργαζομένων σε υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και άλλων φορέων, κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας όλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής, προκειμένου να εκφράσουν όλοι μαζί την αντίθεσή τους στις εξελίξεις ενάντια στους σχεδιασμούς για εκμετάλλευση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας από αμερικανικά μονοπώλια, που οι ανταγωνισμοί τους με την κινέζικη Cosco, που εκμεταλλεύεται το λιμάνι του Πειραιά, μετατρέπουν την περιοχή του ήδη επιβαρυμένου Θριάσιου Πεδίου σε κόμβο «εμπλοκής» και πιθανό στόχο αντιποίνων, με τεράστιους κινδύνους για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής».

«Καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής να ενώσουν αγωνιστικά την φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη απεργία στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα κοινής δράσης των λιμενεργατών σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, χώρα των Βάσκων, Μαρόκο ενάντια στην αξιοποίηση των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στους διαρκώς οξυνόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και των συμμάχων τους και Κίνας – Ρωσίας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών.