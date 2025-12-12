Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ» αποφάσισε το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αμέριστη αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.