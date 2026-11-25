Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρά σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, η ΑΔΕΔΥ, με κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, στους χώρους που θα καθορίσουν τα κατά τόπους νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης.

Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Kατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017, με χορήγηση του μισθολογικού κλιμακίου.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην υγεία, στην παιδεία, στους ΟΤΑ, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Προστασία και διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγαση. Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση των νόμων 4808/2021 και 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τα σωματεία μέλη του, καθώς και όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους νέους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, να συμμετάσχουν στη σημερινή πανεργατική απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Σημειώνεται ότι περισσότερες από 60 πόλεις σε όλη την επικράτεια θα φιλοξενήσουν απεργιακές συγκεντρώσεις

Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Πειραιά στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Το ωράριο σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ στην Αθήνα

Λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό αποκλειστικά από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα κινούνται και οι συρμοί του Μετρό από και προς το «Ελ. Βενιζέλος», με τα τελευταία δρομολόγια να αναχωρούν λίγο πριν από τις 17:00.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης της ΣΤΑΣΥ, οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται αναλυτικά ως εξής:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι πύλες των σταθμών ανοίγουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί ξεκινούν από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35. Από το Μοναστηράκι οι τελευταίες διελεύσεις είναι στις 17:51 (προς Κηφισιά) και στις 18:09 (προς Πειραιά), από την Ομόνοια στις 17:54 και 18:07 αντίστοιχα, ενώ από την Αττική στις 17:59 (προς Κηφισιά) και στις 18:02 (προς Πειραιά).

Γραμμές 2 & 3 του Μετρό: Μετά το άνοιγμα στις 09:00, οι τελευταίοι συρμοί από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις φεύγουν στις 18:00. Από Ανθούπολη προς Ελληνικό το τελευταίο δρομολόγιο είναι στις 17:47 και στην αντίθετη κατεύθυνση στις 17:44. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36 και αντίστροφα στις 17:43. Για το Αεροδρόμιο, ο τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο αναχωρεί στις 16:54, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58.

Τραμ (Γραμμή 6): Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη τα δρομολόγια ξεκινούν στις 10:04 και ολοκληρώνονται στις 17:08. Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα το πρώτο τραμ φεύγει στις 09:15 και το τελευταίο στις 16:18, ενώ προς Νέο Κόσμο η τελευταία αναχώρηση είναι στις 16:34.

Τραμ (Γραμμή 7): Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 09:31 έως τις 16:07 (τελευταίο προς ΣΕΦ στις 16:31). Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας ξεκινούν στις 10:05 και σταματούν στις 16:41 (προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12). Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας το πρώτο δρομολόγιο είναι στις 09:51.

Τι θα γίνει με Προαστιακό, λεωφορεία και πτήσεις

Στον Προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας (άξονας Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα), οι μηχανοδηγοί της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης προχωρούν σε δύο στάσεις εργασίας: από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Αναμένεται η επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train για τις ακριβείς ακυρώσεις, ενώ τα υπεραστικά τρένα αναμένεται να κινηθούν χωρίς προβλήματα, καθώς δεν έχει δηλωθεί συμμετοχή. Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις, προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση της ασφάλειας, καλώντας στη συγκέντρωση της πλατείας Κλαυθμώνος (10:30), έχοντας ωστόσο διαθέσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.

Στον αντίποδα, κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Χωρίς καμία τροποποίηση θα πραγματοποιηθούν και όλες οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία της ΟΣΥΠΑ, κάνοντας δεκτή την προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση θα μείνει η χώρα από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, λόγω της 24ωρης απεργίας ναυτεργατικών σωματείων (ΠΕΜΕΝ, «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΝΕΝ και Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών). Τα αιτήματά τους εστιάζουν σε αυξήσεις αποδοχών κατά 12%, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, με κινητοποιήσεις στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή τα λιμεναρχεία για την επαναπροώθησή τους.

Η εικόνα στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

Στη συμπρωτεύουσα, τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ και τα περιαστικά ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών θα λειτουργήσουν κανονικά. Ωστόσο, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν αστυνομικής εντολής λόγω των πορειών, από τις 09:00 το πρωί θα κλείσουν οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι», με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Νοσοκομεία και σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν

Η ΑΔΕΔΥ, με τη στήριξη των ομοσπονδιών ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα κατά της ακρίβειας και ενίσχυση του δημόσιου τομέα. Για τον λόγο αυτό, τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ θα εξυπηρετούν το κοινό με προσωπικό ασφαλείας (μόνο επείγοντα περιστατικά).

Στον χώρο της εκπαίδευσης, η συμμετοχή της ΟΛΜΕ (με αιτήματα για μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις και κάλυψη κενών) ενδέχεται να προκαλέσει κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα, χωρίς όμως τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Ταυτόχρονα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει απευθύνει κάλεσμα για μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια.