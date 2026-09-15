Βεβαίωση λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου είχε πάρει ο κατηγορούμενος σήμερα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρός Ηλίας Θεωδωρόπουλος, που εμφανιζόταν ως συνιδιοκτήτης της περιβόητης κλινικής με τις υποτιθέμενες «θαυματουργές μεθόδους της κβαντικής ιατρικής».

Ο ίδιος και η σύζυγός του Μαρία Γάκα, γιατρός άνευ ειδικότητας, και επίσης κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση Μαζωνάκη, εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια σε συνέδρια και υπόσχονταν θαύματα μέσα σε χρόνο ρεκόρ, έναντι αδράς αμοιβής.

Ωστόσο, η άδεια που πήραν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το επίσημο έγγραφό της αποκαλύπτει σήμερα η «Ζούγκλα», δεν ήταν παρά ένα απλό πιστοποιητικό για λειτουργία Παθολογικού Ιατρείου, που απέχει μακράν από την πολυδιαφημισμένη «κλινική που αναστρέφει την βιολογική ηλικία».