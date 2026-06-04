Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις της αδελφοκτονίας στα Τρίκαλα. Ο 86χρονος τόνισε στις αστυνομικές Αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 82χρονο αδελφό του, το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Φέρεται μάλιστα να ανέφερε ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον αδελφό του. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μιλά για προμελετημένο έγκλημα.

Σύμφωνα, όμως με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι, καθώς είχε φτάσει στην πυλωτή της πολυκατοικίας στην οδό Δαβάκη, στην οποία διέμεναν και οι δύο.

Όταν ο 82χρονος έφτασε στην είσοδο, ο ηλικιωμένος πυροβόλησε, προκαλώντας του τραύμα στα πλευρά, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.

Δείτε εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Σημειώνεται, πως το όπλο το είχε νόμιμα στην κατοχή του ο ηλικιωμένος.

Η χρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφών

Εδώ και 25 χρόνια τα δύο αδέλφια είχαν έντονους καβγάδες, οι οποίοι αφορούσαν οικονομικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, η χρόνια διαμάχη σχετιζόταν με την επιχείρηση οικοδομικών υλικών, την οποία διατηρούσαν από κοινού και στην πορεία «έσπασαν».

Η επιχείρηση για την οποία γίνεται λόγος είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σκυροδέματος στην περιοχή. Ειδικότερα, συγγενείς των δύο αδελφών κάνουν λόγο για «φονικό, το οποίο είναι αποτέλεσμα παλιάς διαμάχης τους».

Οι σχέσεις τους, σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων του περιβάλλοντός τους, δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, παρά το ότι τα παιδιά τους, το καθένα από την πλευρά του, συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από trikalaopinion, trikalavoice