Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου, στα Τρίκαλα. Ένας έντονος καβγάς μεταξύ ηλικιωμένων αδερφών κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τα δύο αδέρφια, ηλικίας 86 ετών, πυροβόλησε τον άλλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, καθώς περίμενε τον 82χρονο αδερφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Ωστόσο, ο ίδιος ο 86χρονος κάλεσε το 100 μετά το φονικό, και υποστήριξε στις Αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδερφό του. Τόνισε ότι το κυνηγετικό του όπλο εκπυρσοκρότησε.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο ηλικιωμένοι εδώ και χρόνια είχαν έντονους και συχνούς καβγάδες. Σημειώνεται πως το θύμα διατηρούσε μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στον χώρο της οικοδομής στα Τρίκαλα.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια, τα οποία οδήγησαν τον δράστη στο να αφαιρέσει τη ζωή του αδερφού του, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: Trikalaola