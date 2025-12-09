Zougla Newsroom

Μια απίστευτη και συνάμα συγκλονιστική καταγγελία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα». Αφορά έναν αστυνομικό που υπηρετεί στην Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία μετεξελίχθηκε στο ελληνικό FBI, ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του τον Μάιο του 2024, συνέλαβαν μέλη σπείρας διακίνησης ναρκωτικών αλβανικής καταγωγής με 65 κιλά χασίς. Στη δίκη των συλληφθέντων ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2025, κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας με εντολή της υπηρεσίας του, με συνέπεια να επιβληθεί στους κατηγορούμενους πρωτόδικα, η ποινή των ισοβίων δεσμών.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει το δράμα του ένστολου, που βιώνει εφιαλτικές στιγμές εδώ και έξι μήνες, καθώς απειλείται η ζωή του και της οικογένειας του από την αλβανική μαφία, όπως καταγγέλλει ο αδελφός του Βασίλης, στη «Ζούγκλα», μεταφέροντας όσα του έχει εκμυστηρευτεί ο αστυνομικός. Οι συνεχείς απειλές που δέχεται ο συγκεκριμένος αστυνομικός, δεν περιορίζονται μόνο στα απειλητικά μηνύματα και τηλεφωνήματα στο κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να μην παραστεί στην επόμενη δίκη, αλλά και σε πολύ σοβαρότερες ενέργειες. Όπως καταγγέλλεται, άγνωστοι του έριξαν στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού του, απειλητικό σημείωμα γραμμένο στα Αλβανικά με τη φωτογραφία του και μια σφαίρα 9 χιλιοστών, ενώ λίγο καιρό αργότερα άγνωστοι πέταξαν μια βόμβα μολότοφ στο σπίτι του η οποία εξερράγη, ενώ ο αστυνομικός βρισκόταν μέσα με το ανήλικο παιδί του. Ο ένστολος, θεωρεί ότι τα παραπάνω περιστατικά σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση της εξάρθρωσης της σπείρας των ναρκωτικών αλλά και την επιβαρυντική μαρτυρία του για τους συλληφθέντες στη δίκη που ακολούθησε.

Όλα τα προαναφερθέντα και συνολικά το ιστορικό της υπόθεσης, μαζί με τα ντοκουμέντα που είχε στην κατοχή του (την επιστολή, τη σφαίρα, τις φωτογραφίες από τις ζημιές που προκάλεσε η μολότοφ στο σπίτι του αλλά και τα απειλητικά μηνύματα) ο συγκεκριμένος αστυνομικός τα έχει καταθέσει εγγράφως, τόσο στην Ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, όσο και στη ΓΑΔΑ, υποβάλλοντας παράλληλα και δύο αιτήσεις προς τον Υπαρχηγό και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας να αποσπαστεί στην Αθήνα με δαπάνες της Υπηρεσίας για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να προφυλαχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του, καθώς η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και φοβάται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να του συμβούν τα χειρότερα.

Ωστόσο ακόμη δεν έχει λάβει κάποια επίσημη απάντηση στο αίτημά του, παρά μόνο μια προφορική απάντηση από τον υπασπιστή του Αρχηγού, σύμφωνα με την οποία, η απόσπαση του στην Αθήνα, μπορεί να γίνει αλλά τα έξοδα που αναγκαστικά θα προκύψουν, (σ.σ. βλέπε ενοίκιο σπιτιού κ.α.) θα πρέπει να τα καλύπτει ο ίδιος και όχι η Υπηρεσία.

Με απλά λόγια, δηλαδή, ένας αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ., που έκανε το καθήκον του, εξαρθρώνοντας με τους συναδέλφους του την εν λόγω σπείρα διακίνησης ναρκωτικών και κατέθεσε εναντίον των συλληφθέντων στη δίκη τους, όχι μόνο δεν τυγχάνει προστασίας από το Σώμα που υπηρετεί, μετά τις απειλές που έχει εγγράφως και με αποδείξεις καταγγείλει ότι δέχεται κατά της ζωής του, αλλά εδώ και έξι μήνες δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση στο αίτημά του να αποσπαστεί για σοβαρούς λόγους στην Αθήνα.

Φυσικά ούτε λόγος για προσωπική ακρόαση, την οποία έχει επανειλημμένως αιτηθεί, από τους ανωτέρους του τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, αφού όπως του διαμηνύεται από τους υφισταμένους τους, αδυνατούν να ασχοληθούν με το θέμα του, λόγω φορτωμένου προγράμματος. Και το αποκορύφωμα, βέβαια, αποτελεί η προφορική απάντηση του υπασπιστή, ότι αν θέλει να μετακινηθεί στην Αθήνα θα πρέπει ο ίδιος να επιφορτιστεί με τα έξοδα μετακίνησης, αλλά και του ενοικίου του σπιτιού που θα μείνει με την οικογένειά του.

ΕΛ.ΑΣ. το μεγαλείο σου!

Ακούστε την καταγγελία – κραυγή αγωνίας, του αδελφού του αστυνομικού στη «Ζούγκλα»

Τα πλήρη στοιχεία τόσο του αστυνομικού όσο και του αδελφού του που έκανε την ανωτέρω καταγγελία, βρίσκονται στη διάθεση της «Ζούγκλας», ωστόσο για ευνόητους λόγους δεν δημοσιεύονται.