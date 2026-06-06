Σε απόγνωση έχουν περιέλθει οι ένοικοι μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στην καρδιά της Αθήνας, εξαιτίας ενός συμβάντος κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε νωρίς το πρωί, όταν τεχνικά συνεργεία ξεκίνησαν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα στην οδό Αμύντα 4. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών σε διάφορα σημεία του δρόμου, οι εργάτες φαίνεται πως προκάλεσαν σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να κοπεί αμέσως η παροχή ρεύματος στο παρακείμενο κτήριο.

Η αναστάτωση των κατοίκων μεγάλωσε όταν τα συνεργεία, αφού ολοκλήρωσαν το προγραμματισμένο για σήμερα κομμάτι της δουλειάς τους, αποχώρησαν από το σημείο. Παρά την ολοκλήρωση των σημερινών εργασιών στο οδόστρωμα, η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, αφήνοντας τους ενοίκους στο σκοτάδι.

Οι διαμένοντες στην πολυκατοικία βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς η παρατεταμένη διακοπή έχει θέσει εκτός λειτουργίας τις οικιακές συσκευές, τα συστήματα ψύξης και τους ανελκυστήρες, ενώ εκφράζονται φόβοι και για αλλοίωση των τροφίμων.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής, προκειμένου να αποσταλεί εσπευσμένα τεχνικό κλιμάκιο για την επιδιόρθωση της ζημιάς και την άμεση επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακούστε τι είπε στη Ζούγκλα ο Παναγιώτης Τροχόπουλος ο οποίος έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό: