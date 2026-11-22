Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31) που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τον Πρόεδρο της Συνόδου, Μουράτ Κουρούμ, να ανακοινώνει επίσημα ότι «δεν υπάρχει συμφωνία επί αυτού του κειμένου» και πως «αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν εγκριθεί», έπειτα από τη μαζική απόρριψη του συμβιβαστικού προσχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεκάδες ακόμη χώρες, λόγω της απουσίας αναφοράς στην έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τη διανομή του νέου προσχεδίου που προετοίμασαν από κοινού η τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο περιορίζεται σε μια διακριτική αναφορά στην COP28 του 2023 στο Ντουμπάι, χωρίς ρητή έκκληση για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα προωθεί την επιτάχυνση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS/CCUS).

Η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπί, κατήγγειλε ότι η πρόταση “μας γυρίζει πίσω” και συνιστά “απαράδεκτη” οπισθοδρόμηση, σημειώνοντας: “Ο χρόνος περνάει και δεν έχει βγει ακόμη ο λογαριασμός”.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ιρλανδός Υπουργός Ντάρα Ο’Μπράιεν, εκπροσωπώντας την ΕΕ, δήλωσε στο AFP ότι η Σύνοδος «καταπατήθηκε από ορισμένα κράτη πετρελαίου» και, παίρνοντας εκ νέου τον λόγο στην ολομέλεια, τόνισε ότι η ΕΕ «αντιτίθεται έντονα» στη συμφωνία: «Αυτές οι αποφάσεις δεν πλησιάζουν ούτε κατά διάνοια το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι απαράδεκτο να έχουμε μια συμφωνία για το κλίμα που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα».

Η απώλεια συναίνεσης, η θέση της Σαουδικής Αραβίας και τα επόμενα βήματα

Με όλες τις χώρες της ΕΕ, τις Νήσους Μάρσαλ, τον Παναμά και δεκάδες άλλα κράτη να απορρίπτουν το κείμενο και τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μάικλ Τζόζεφ, να δηλώνει “πολύ απογοητευμένος από τη μορφή που παίρνει το κείμενο”, η συναίνεση χάθηκε, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση δεν έκλεισε τυπικά ώστε να καταγραφούν οι τοποθετήσεις των μερών.

Από την πλευρά του, ο Μουράτ Κουρούμ υπεραμύνθηκε της προσπάθειας της προεδρίας: «Έγιναν κάποιες θυσίες για λογαριασμό μας. Πρέπει να αποδεχτούμε τη βούληση των κομμάτων. Δεν αναγκάσαμε κανέναν να αποδεχτεί [το σχέδιο]».

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αγιούμπ, υποστήριξε ότι οι αραβικές χώρες «συνέχισαν να συμμετέχουν καλόπιστα» παρά «όλα τα ζητήματα που αφαιρέθηκαν από το τραπέζι», επισημαίνοντας ότι τα 22 κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και υπογραμμίζοντας πως η υπέρβαση του ορίου του 1,5°C οφείλεται στο ότι «τα τέσσερα πέμπτα του προϋπολογισμού άνθρακα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C είχαν ήδη καταναλωθεί, αφήνοντας μόνο το ένα πέμπτο για τις χώρες που δεν το έχουν καταναλώσει».

Πλέον, ενώπιον της προεδρίας της COP31 ανοίγονται δύο επιλογές για τη συνέχεια της διαδικασίας, όπως επισημαίνεται: είτε η παραπομπή της συμφωνίας σε μια ενδιάμεση Σύνοδο (COP-bis) στη Βόννη, έδρα του Οργανισμού του ΟΗΕ για το κλίμα, όπως είχε συμβεί το 2000, την τελευταία φορά που κατέρρευσαν οι συνομιλίες, είτε η αναβολή των αποφάσεων έως την επόμενη διάσκεψη COP στην Αιθιοπία το προσεχές έτος, με τον κίνδυνο η οξύτητα της παρούσας αντιπαράθεσης να επιβαρύνει και τις επόμενες διαπραγματεύσεις.