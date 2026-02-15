Φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά από 82 χρόνια.

Η εκτέλεση των Αντιστασιακών στην Καισαριανή αποτελεί μια μαύρη σελίδα για την ιστορία της χώρας μας, και ήταν ένα από τα πολλά εγκλήματα των Ναζιστών στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Ρουμελιώτης μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες πίσω από αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα.

«ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ, ούτε καν φανταζόταν, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ, μετά από 82 χρόνια, ΤΙΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΝΑΣ ΒΕΛΓΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ’ΕΝΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ, δεν είναι γνωστό το όνομα του φωτογράφου.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ (κατά μία πληροφορία πουλήθηκαν μόλις 1100 ευρώ η μία, από σάιτ που εκποιεί άγνωστα αρχεία των ναζί και είναι από ένα άλμπουμ του Υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα, θα μάθουμε) οι οποίες δείχνουν ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 200 ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ 1944 ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑΖΙ.

ΗΡΘΑΝ για πρώτη φορά ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΘΕΣ από έναν ΒΕΛΓΟ ΠΩΛΗΤΗ σε ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ στο ebay, χωρίς να αναφέρεται ποιος είναι ο φωτογράφος. ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΟ Greece at WWII Archives και στην σελίδα του Ιάσωνα Χανδρινού όπου μπορείτε να τις δείτε. Οι δύο φωτογραφίες έγιναν έγχρωμες μέσω AI. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», όπως απεκάλεσε ο ποιητής Κώστας Βάρναλης τον «τοίχο της Καισαριανής» ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΙ και κουρεμένοι γουλί φτάνουν με φορτηγά από το Χαϊδάρι.

Ένας Ιταλός βοηθητικός της Βέρμαχτ με τσιγάρο μπροστά σε ένα φορτηγό. Τα πρόσωπα των μελλοθανάτων, κομμουνιστές οι περισσότεροι, φαίνονται καθαρά. Έξω από την είσοδο του Σκοπευτηρίου, κάτι πεταμένα ρούχα (αυτών που προηγήθηκαν). Παράστημα στητό. Βλέμμα σταθερό. Μισάνοιχτα στόματα κατά το βάδισμα – κάτι τραγουδούν. Ένας σηκώνει το χέρι σε γροθιά. Ο αστυνομικός στην πύλη του Σκοπευτηρίου χαμογελάει.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 200 μελλοθάνατους κομμουνιστές ακούγεται να μουρμουρίζει στο «Τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη : «Άραγε θα μας ξεχάσουν;» ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ κάποιος-α, που ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ τ’ όνομά του, τον φωτογράφιζε. Μετά από 82 χρόνια, ίσως ταυτοποιηθεί σε κάποιο από τα εικονιζόμενα πρόσωπα των μελλοθανάτων που φαίνονται καθαρά και σε λίγες μέρες θα γνωρίζουμε έναν – έναν με τ’ όνομά του».

Αναλυτικά η ανάρτηση: