Φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 ήρθαν στη δημοσιότητα μετά από 82 χρόνια.

Τα στιγμιότυπα αυτά ήρθαν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας το Σάββατο από έναν Βέλγο πωλητή σε δημοπρασία στο ebay, χωρίς να αναφέρεται ποιος είναι ο φωτογράφος.

Την ανάρτηση με τα ιστορικά ντοκουμέντα, την έκανε η σελίδα Greece at WWII Archives στο Facebook.

Δείτε τις εικόνες λίγο πριν από την εκτελεσή τους:

Μέχρι τώρα, δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιος επίσημος φορέας την αυθεντικότητα τους, αλλά έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ιστορικών και ερευνητών .

Η εκτέλεση των 200 κουμουνιστών Ελλήνων στην Καισαριανή αποτελεί μια μαύρη σελίδα για την ιστορία της χώρας μας και ήταν ένα από τα πολλά εγκλήματα των ναζιστών Ελλάδα.

Οι 200 της Καισαριανής ήταν Έλληνες πολιτικοί κρατούμενοι που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τις ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής, ως αντίποινα για τη δράση της αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΛΑΣ.

Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες παραδόθηκαν στις δυνάμεις Κατοχής από το προηγούμενο φασιστικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 200 ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.