Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος που τον συνδέει με ιδιωτική κλινική η οποία φέρεται να παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης προχώρησε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Παύλο Πολάκη.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «απολύτως ψευδές», υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κλινική «ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης» και γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά όσων διέδωσαν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Με ανάρτησή του στο Χ, εξαπολύει ευθεία επίθεση τόσο κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου όσο και κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, κάνοντας λόγο για «ψευδές και συκοφαντικό» δημοσίευμα. «Σταματήστε τα ψέματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ επιχειρεί παράλληλα να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη επένδυση από την υπόθεση που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την πλασμαφαίρεση και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων longevity:

«Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου ,το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Η εταιρία αυτή είναι μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα.»

Ο ίδιος έχει προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες τη δημιουργία σαφέστερου θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity και αναγεννητικής ιατρικής, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στον οποίο υπάρχουν ρυθμιστικές «γκρίζες ζώνες».