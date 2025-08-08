Σημαντικά προβλήματα προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, ήδη από χθες το πρωί. Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νάξου ότι το επιβατικό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο ¨TERA JET 2¨στο πλαίσιο εκτέλεσης του δρομολογίου από Πειραιά προς Πάρο-Νάξο-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξο-Πάρο-Πειραιά δεν θα προσέγγιζε το λιμάνι της Ηρακλειάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επιπλέον, τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατικού-οχηματαγωγού-ταχύπλοου ¨CAT I¨ , το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Λαύριο προς Κύθνο, ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο δρομολόγιο του για Σίφνο. Στο πλοίο ανέμεναν προς αποβίβαση 69 επιβάτες, 19 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο, ενώ στο λιμάνι της Σερίφου ανέμεναν προς επιβίβαση για το λιμάνι της Σίφνου 18 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. Το πλοίο δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Σερίφου ούτε στην επιστροφή του από τη Σίφνο και συνέχισε το δρομολόγιο προς Κύθνο και Λαύριο. Στο πλοίο ανέμεναν προς αποβίβαση 22 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε., ενώ στο λιμάνι της Σερίφου ανέμεναν προς επιβίβαση για τα λιμάνια Κύθνου-Λαυρίου 44 επιβάτες, 11 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο.

Την προώθηση όλων των επιβατών και των οχημάτων στον προορισμό τους ανέλαβαν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες.