Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά, και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφοςμ προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.