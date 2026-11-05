Η AEGEAN επιβεβαίωσε ότι δύο πτήσεις της, με προορισμό το Μιλάνο και τη Βιέννη, επηρεάστηκαν από τηλεφωνικές απειλές για βόμβα, διευκρινίζοντας ότι και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν κανονικά και με ασφάλεια στους προορισμούς τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ μετά την προσγείωση πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές. Από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε πτήση της AEGEAN που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μιλάνο. Το αεροσκάφος ολοκλήρωσε κανονικά την πτήση του και προσγειώθηκε στο ιταλικό αεροδρόμιο, όπου ακολούθησε ο προβλεπόμενος έλεγχος ασφαλείας.

Αντίστοιχη απειλή καταγράφηκε και σε δεύτερη πτήση της εταιρείας, από την Αθήνα προς τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ενώ οι έλεγχοι που ακολούθησαν δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.»

Μπαράζ απειλών σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Οι δύο περιπτώσεις της AEGEAN σημειώθηκαν εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Μέσα στην ίδια ημέρα, σειρά πτήσεων επηρεάστηκε από αντίστοιχα περιστατικά, με ορισμένα αεροσκάφη να προχωρούν σε εκτροπές ή έκτακτες προσγειώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ενεργοποιήθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι έλεγχοι στις πτήσεις της AEGEAN δεν έχουν εντοπίσει οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι απειλές.