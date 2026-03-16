Η AEGEAN ανακοινώνει ότι η εταιρεία προχωράει σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Ριάντ και του Αμάν, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ ακυρώνονται έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό και το Αμάν ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ευελιξίας που παρέχονται προς τους επιβάτες, υπάρχουν πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

