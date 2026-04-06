Η μέση πληρότητα των πτήσεων για το Πάσχα του 2026ήδη ξεπερνά το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού, όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η κίνηση καταγράφεται σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%,κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, ωστόσο η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, προσανατολισμένη κυρίως σε προορισμούς της Ιβηρικής, το Μαρόκο αλλά και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά ο εορτασμός του Πάσχα για Καθολικούς και Ορθοδόξους συνέπεσε χρονικά, γεγονός που επηρέασε θετικά τις συνολικές πληρότητες.Παρόλο που φέτος οι δύο περίοδοι δεν συμπέφτουν, η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα.

Top 5 Προορισμοί από/προς Αθήνα (δίκτυο εξωτερικού)

• Στοκχόλμη

• Ελσίνκι

• Μπολόνια

• Λουξεμβούργο

• Μπιλμπάο

Top 5 Προορισμοί από/προς Αθήνα (δίκτυο εσωτερικού)

• Κάρπαθος

• Σάμος

• Αλεξανδρούπολη

• Λέρος

• Ιωάννινα

Top 5 Προορισμοί από/προςΘεσσαλονίκη (δίκτυο εξωτερικού)

• Βαρκελώνη

• Βρυξέλλες

• Μιλάνο

• Λάρνακα

• Ρώμη

Top 5 Προορισμοί από/προςΘεσσαλονίκη (δίκτυο εσωτερικού)

• Κως

• Σαντορίνη

• Λήμνος

• Ρόδος

• Μύκονος

TOPDAYS

Στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφεται αυξημένη κίνηση της τάξης του 82% από το αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Έλληνες έχουν προγραμματίσει εγκαίρως τα ταξίδια τους, ιδιαίτερα για προορισμούς του εξωτερικού και για περιόδους αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, για όσους δεν πρόλαβαν να οργανώσουν νωρίς τις αποδράσεις τους, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες για ταξίδια σε δημοφιλείς πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ, αλλά και το Ντουμπρόβνικ.