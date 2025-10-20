Στα ίδια υψηλά επίπεδα με πέρυσι, κινείται και φέτος η επιβατική κίνηση, ενόψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, με τους διεθνείς προορισμούς του δικτύου της AEGEAN, να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, οι οποίοι φαίνεται να αξιοποιούν την ευκαιρία για ένα τετραήμερο αποδράσεων.

Οι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν οι Έλληνες να περάσουν την 28η Οκτωβρίου

Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού από τις βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για την αργία της 28ης το 2025, σύμφωνα με τις κρατήσεις της AEGEAN, είναι:

Από τη βάση της Αθήνας Από τη βάση της Θεσσαλονίκης Στοκχόλμη Λάρνακα Πράγα Βρυξέλλες Μαρόκο Παρίσι Εδιμβούργο Βαρκελώνη Μπιλμπάο Φρανκφούρτη

Μιάμιση εβδομάδα πριν την αργία της 28ης Οκτωβρίου, οι πτήσεις στο δίκτυο εξωτερικού από τη μεγαλύτερη βάση της εταιρείας στην Αθήνα, καταγράφουν πληρότητα που αγγίζει το 95%. Αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται και από τη βάση στη Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες των πτήσεων να ξεπερνούν το 93%.

Η κίνηση τόσο από την Αθήνα, όσο και από τη Θεσσαλονίκη προς τους προορισμούς του εξωτερικού, παρατηρείται κυρίως τις ημέρες 24 και 25 Οκτωβρίου. Αναμενόμενα, η κίνηση της επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί και προς τις δύο βάσεις στις 28 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται η τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με τους Έλληνες να επιλέγουν να ταξιδέψουν και να εξερευνήσουν λιγότερο «παραδοσιακούς» και προβεβλημένους προορισμούς, ακόμα και νέους, όπως το Μπιλμπάo.

Οι προορισμοί εσωτερικού με βάση τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών για την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εσωτερικού από τις βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για την αργία της 28ης το 2025, σύμφωνα με τις κρατήσεις της AEGEAN, είναι:

Από τη βάση της Αθήνας Από τη βάση της Θεσσαλονίκης Σητεία Κως Αλεξανδρούπολη Χανιά Ρόδος Ηράκλειο Ηράκλειο Ρόδος Θεσσαλονίκη Μυτιλήνη

Οι πτήσεις του εσωτερικού παρουσιάζουν ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν «παραδοσιακά» να αξιοποιούν περισσότερο τέτοιες αργίες για ταξίδια στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, από τη βάση της AEGEAN στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» οι πληρότητες στις πτήσεις ξεπερνούν το 85%, με την κίνηση να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Στις 28 Οκτωβρίου αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των ταξιδιωτών με τις πτήσεις να είναι ήδη πλήρεις σε ποσοστό που πλησιάζει το 90%.

Αντίστοιχα αναμένεται να κινηθούν και οι Θεσσαλονικείς, η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη επιλέξει να αναχωρήσει από τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση της εταιρείας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 24 Οκτωβρίου με τις πτήσεις να εμφανίζουν πληρότητα που αγγίζει το 95%. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιστροφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η πληρότητα ξεπερνά το 95%.

Ταξιδιωτικοί προορισμοί για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής

Παρά τα υψηλά ποσοστά πληρότητας, οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής έχουν ακόμη τη δυνατότητα να βρουν ευκαιρίες διαθεσιμότητας και να προγραμματίσουν την απόδρασή τους ενόψει της 28ης Οκτωβρίου σε προορισμούς του εξωτερικού, όπως τη Σμύρνη, τη Μάλτα, τη Ρίγα, το Ζάγκρεμπ, καθώς και τους δυο νέους προορισμούς της AEGEAN από την Αθήνα προς το Λούξορ και το Σαρμ Ελ Σέιχ. Αντίστοιχα, ευκαιρίες διαθεσιμότητας στο δίκτυο του εσωτερικού παρουσιάζονται σε προορισμούς, όπως η Μυτιλήνη, η Χίος, αλλά και η Κως.