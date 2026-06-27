Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιουνίου επιχείρηση αεροδιακομιδής (MEDEVAC) για την απομάκρυνση ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos» κοντά στη Ρόδο.

Το πλοίο έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου, όταν κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του μέλους του πληρώματος για παροχή ιατρικής φροντίδας, με το Super Puma την Πολεμικής Αεροπορίας να σπεύδει στο σημείο.

Δείτε το βίντεο

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/jpFULgyuDQ — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) June 26, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και παραδόθηκε για ιατρική περίθαλψη.