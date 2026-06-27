Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιουνίου επιχείρηση αεροδιακομιδής (MEDEVAC) για την απομάκρυνση ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos» κοντά στη Ρόδο.

Το πλοίο έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου, όταν κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του μέλους του πληρώματος για παροχή ιατρικής φροντίδας, με το Super Puma την Πολεμικής Αεροπορίας να σπεύδει στο σημείο.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και παραδόθηκε για ιατρική περίθαλψη.

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