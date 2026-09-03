25 χρόνια μετά, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους, αγγίζοντας τα 34 εκατομμύρια επιβάτες. Η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο της Αθήνας το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε ανοδική πορεία, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Για άλλη μια χρονιά ο ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτέλεσε την κύρια και μεγαλύτερη πύλη της Ελλάδας προς τον κόσμο. Από τις 28 Μαρτίου του 2001 που προσγειώθηκε η πρώτη επίσημη πτήση,, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους, αγγίζοντας τα. Η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο της Αθήνας τοκατέγραψε ανοδική πορεία, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,6 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 10,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Και τον Ιούλιο η κίνηση στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε ισχυρή αύξηση κατά 4,7%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φτάνοντας τους 3,93 εκατομμύρια επιβάτες.

Τον Ιούνιο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 4,1 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Διεθνής αναγνώριση

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέκτησε την 1η θέση στην Ευρώπη για την αποδοτικότητα και την εξυπηρέτησή του το 2026 από την Air Transport Research Society (ATRS), αλλά και την ACI Europe.

Σύμφωνα με επίσημους δείκτες, οι ξένοι ταξιδιώτες είναι απολύτως ικανοποιημένοι από την καθαριότητα, την ταχύτητα των ελέγχων και την εύκολη πλοήγηση.

Πολιτισμός

Αυτό που ξεχωρίζει το Αεροδρόμιο της Αθήνας είναι η μοναδική του ταυτότητα, με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά να είναι φανερή σε όλον τον χώρο, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Από τη μόνιμη αρχαιολογική έκθεση με τα ευρήματα των Σπάτων, μέχρι τις σύγχρονες γκαλερί τέχνης, το αεροδρόμιο συστήνει την Ελλάδα στους επισκέπτες της από το πρώτο κιόλας λεπτό. Η αρχαιολογική έκθεση περιλαμβάνει 177 σπάνια ευρήματα που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν στο χώρο του Αεροδρομίου. Πλούσια συλλογή κειμένων και φωτογραφιών παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής από την Πρωτοελλαδική εποχή έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο. Επιπλέον, περιοδικές εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής και πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στον χώρο του αεροδρομίου.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Επιπλέον, το Αεροδρόμιο της Αθήνας έχει τοποθετηθεί στην πρωτοπορία της πράσινης μετάβασης στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, καθώς είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα που πέτυχε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (Carbon Neutral). Επίσης, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα αυτοπαραγωγής στην Ευρώπη εντός των εγκαταστάσεών του, ενώ στρατηγικός του στόχος είναι οι μηδενικές εκπομπές CO2 (Net Zero Carbon) τα επόμενα χρόνια.

Η πιστοποίηση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως άνθρακα ουδέτερο πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Airport Carbon Accreditation. Η διάκριση αυτή επιτεύχθηκε με τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις υποδομές του, τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων και τη συνεργασία με συνεργαζόμενες εταιρείες για τον περιορισμό του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής του είναι η λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα αυτοπαραγωγής στην Ευρώπη εντός αεροδρομιακής έκτασης. Το έργο αυτό καλύπτει μεγάλες εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες, τροφοδοτεί το δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και αποτρέπει την έκλυση χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Τέλος, μέσω της στρατηγικής «ROUTE 2025», ο αερολιμένας στοχεύει στις μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα (Net Zero) πολύ πριν τον ευρωπαϊκό στόχο του 2050.

Σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας που το Αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελεί πόλο έλξης των τουριστών είναι τα εμπορικά του καταστήματα. Με μια τεράστια εμπορική ζώνη με Duty Free, επώνυμα ρούχα, αξεσουάρ και premium ελληνικά προϊόντα, η ταξιδιωτική εμπειρία απογειώνεται για μικρούς και μεγάλους.

Επιπλέον, με δεκάδες επιλογές εστίασης, από παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις μέχρι επώνυμες διεθνείς αλυσίδες, οι ξένοι επισκέπτες προϊδεάζονται για όσες γευστικές εμπειρίες τούς περιμένουν στη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.