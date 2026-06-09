Yπομονή θα πρέπει να κάνουν οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν το επόμενο διήμερο από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων, λόγω απαραίτητων εργασιών στο αεροδρόμιο.

Η διαφοροποίηση αυτή στις ώρες των δρομολογίων οφείλεται σε προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους που θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για τυχόν αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν την Τρίτη θα συνεχιστούν και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις.

Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.