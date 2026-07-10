Μια πτήση ρουτίνας από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετατράπηκε σε αεροπορικό θρίλερ για δεκάδες επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας.

Η αδικαιολόγητη έκρηξη ενός 40χρονου άνδρα στον αέρα οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το χρονικό της αναστάτωσης και η επιθετική συμπεριφορά

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης που απογειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (09-07) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το Σαράγιεβο.

Λίγη ώρα μετά την απογείωση, ο επιβάτης άρχισε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, να επιδεικνύει έντονα επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Ο άνδρας φώναζε αναίτια προκαλώντας αναταραχή.

Αναγκαστική επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με απόφαση του πιλότου

Καθώς η κατάσταση στο εσωτερικό του αεροσκάφους άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο, διαταράχθηκε σοβαρά η ασφάλεια της πτήσης και η απαραίτητη τάξη.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έλαβε την απόφαση να μην συνεχίσει το ταξίδι προς το Σαράγιεβο και πραγματοποίησε επιστροφή στον αερολιμένα της Θεσσαλονίκης.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές