Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Μια πτήση ρουτίνας από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετατράπηκε σε αεροπορικό θρίλερ για δεκάδες επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας.
Η αδικαιολόγητη έκρηξη ενός 40χρονου άνδρα στον αέρα οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.
Το χρονικό της αναστάτωσης και η επιθετική συμπεριφορά
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης που απογειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (09-07) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το Σαράγιεβο.
Λίγη ώρα μετά την απογείωση, ο επιβάτης άρχισε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, να επιδεικνύει έντονα επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα του αεροσκάφους.
Ο άνδρας φώναζε αναίτια προκαλώντας αναταραχή.
Αναγκαστική επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με απόφαση του πιλότου
Καθώς η κατάσταση στο εσωτερικό του αεροσκάφους άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο, διαταράχθηκε σοβαρά η ασφάλεια της πτήσης και η απαραίτητη τάξη.
Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έλαβε την απόφαση να μην συνεχίσει το ταξίδι προς το Σαράγιεβο και πραγματοποίησε επιστροφή στον αερολιμένα της Θεσσαλονίκης.
Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές