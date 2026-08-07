Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (06/08), στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς ακυρώθηκε προγραμματισμένη πτήση για τη Γερμανία, με τουλάχιστον 150 επιβάτες.

Αιτία στάθηκε ο εντοπισμός ενός πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους, γεγονός που επέβαλε την άμεση εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το χρονικό της ακύρωσης στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Σύμφωνα με το Thesspost.gr, οι επιβάτες βρίσκονταν στον χώρο της αποβίβασης και περίμεναν για αρκετή ώρα, όταν εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας τους ενημέρωσαν ότι η πτήση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ακύρωση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς κατά τον τεχνικό έλεγχο εντοπίστηκε ένα πτηνό στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Εφαρμογή πρωτοκόλλου

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν, οι υπεύθυνοι της εταιρείας εφάρμοσαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και προχώρησαν στις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση του πτηνού και τον έλεγχο του κινητήρα.

Οι δεκάδες επιβάτες ενημερώθηκαν ότι ο επαναπρογραμματισμός της πτήσης τους ορίστηκε για την επόμενη ημέρα (07/08), με την εταιρεία να αναλαμβάνει τη σχετική μέριμνα.

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα στην αεροπλοΐα

Η εισρόφηση πτηνού από κινητήρα αεροσκάφους δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Αντίθετα, κατατάσσεται στα συχνότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πιλότοι και τα τεχνικά συνεργεία των εμπορικών αεροσκαφών.