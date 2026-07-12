Η Πάρος, ένας από τους κορυφαίους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές αναπτυξιακό «τέλμα».

Οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του αεροδρομίου έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους, δημιουργώντας τριτοκοσμικές εικόνες συνωστισμού που πλήττουν ανεπανόρθωτα την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Η επιστολή-φωτιά και οι «ουρές ντροπής» στην Αίθουσα Αναχωρήσεων

Η εφημερίδα «Φωνή της Πάρου» πήρε την πρωτοβουλία να σπάσει το τείχος της σιωπής, αποστέλλοντας μια αναλυτική, έγγραφη όχληση προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο.

Στην επιστολή περιγράφεται με μελανά χρώματα η καθημερινή πραγματικότητα του αεροδρομίου, όπου σε μια Αίθουσα Αναχωρήσεων χωρητικότητας μόλις 35 ατόμων, συνωστίζονται καθημερινά από 150 έως 250 επιβάτες.

Μέχρι σήμερα, το Υπουργείο έχει επιλέξει τον δρόμο της απόλυτης σιωπής, μη δίνοντας καμία απάντηση στα εύλογα ερωτήματα των πολιτών. Η ανησυχία εντείνεται καθώς το έργο απεντάχθηκε το 2025 από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και πλέον βασίζεται αποκλειστικά σε εθνικούς πόρους, χωρίς ωστόσο η εικόνα στο εργοτάξιο να προμηνύει την παραμικρή επιτάχυνση.

Συγκεκριμένα με την επιστολή της προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο, η εφημερίδα ζητά απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

– Ποιο είναι το επικαιροποιηµένο και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων αναβάθµισης του Αεροδροµίου Πάρου;

– Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται σήµερα το έργο και ποιες εργασίες εκτελούνται αυτή την περίοδο;

– Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην απένταξη του έργου από το ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα το 2025;

– Ποιο είναι σήµερα το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης από εθνικούς πόρους και έχει διασφαλιστεί πλήρως η απαιτούµενη χρηµατοδότηση µέχρι την ολοκλήρωση του έργου;

– Υπάρχουν τεχνικά, διοικητικά ή συµβατικά ζητήµατα που εξακολουθούν να προκαλούν καθυστερήσεις και, αν ναι, ποια είναι αυτά;

– Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι, µετά την παρέλευση της αρχικής συµβατικής προθεσµίας και τη χορήγηση τριετούς παράτασης, έχει εκτελεστεί µέχρι σήµερα τόσο περιορισµένο µέρος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου;

– Ποια συγκεκριµένα µέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση ενός έργου ζωτικής σηµασίας για την Πάρο, τις Κυκλάδες και τον ελληνικό τουρισµό;

– Τι αφορά η προς υπογραφή 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση ύψους 5.000.000 ευρώ σε µία σύµβαση που πιθανόν να µην εκτελεστεί ποτέ;

Τα νούμερα της αποτυχίας: 30 μήνες για το… 6% του έργου

Τα επίσημα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της σύμβασης, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φωνή της Πάρου» αποκαλύπτουν το μέγεθος των καθυστερήσεων και εντείνουν τον προβληματισμό δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα σχετικά µε το πραγματικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης:

Ημερομηνία Υπογραφής: 11 Ιανουαρίου 2023.

Αρχικός Προϋπολογισμός: 33.412.763,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Αρχικό Χρονοδιάγραμμα: Ολοκλήρωση στις 29 Ιουνίου 2025 (30 μήνες προθεσμία).

Νέο Χρονοδιάγραμμα (Μετά από παράταση): 22 Σεπτεμβρίου 2028 (3 χρόνια καθυστέρηση).

Εκτελεσμένες Εργασίες: Μόλις 2.010.000 ευρώ, ποσοστό που αγγίζει το ισχνό 6% του συνολικού αντικειμένου, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 30 μήνες!

Την ίδια ώρα, προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι εκκρεμεί η υπογραφή 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 5.000.000 ευρώ, για ένα έργο που ουσιαστικά βρίσκεται στον «πάγο».

Στη Βουλή το θέμα από τον Μάρκο Καφούρο

Η σιωπή του Υπουργείου ανάγκασε την τοπική πολιτική ηγεσία να αντιδράσει. Αν και η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους τέσσερις βουλευτές της περιφέρειας, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος, ήταν ο μόνος που σήκωσε το γάντι.

Ο κ. Καφούρος κατέθεσε επίσημη Αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ενσωματώνοντας αυτούσιο το κείμενο της «Φωνής της Πάρου».

Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής υπογραμμίζει τον ζωτικό χαρακτήρα του αεροδρομίου για την αποτελεσματική διαχείριση της επιβατικής κίνησης και την ασφάλεια των μεταφορών, ζητώντας άμεσες και ξεκάθαρες εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Κώστας Μπιζάς: «Η Πάρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ο οποίος σε επίσημη δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και πίεση προς όλα τα εμπλεκόμενα κέντρα εξουσίας.

«Το Νέο Αεροδρόμιο Πάρου αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο για το νησί μας. Η Πάρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και επιμονή να διεκδικεί την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου, μέχρι να περάσει οριστικά από το στάδιο των εγκρίσεων στο στάδιο της κατασκευής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιζάς.

Η τοπική κοινωνία πλέον απαιτεί έργα και όχι άλλες υποσχέσεις, καθώς κάθε τουριστική σεζόν που χάνεται, αποτελεί πλήγμα για την οικονομία των Κυκλάδων.

Ολόκληρη η δήλωση του Δημάρχου της Πάρου:

«Το Νέο αεροδρόμιο Πάρου αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο για το νησί µας και µία επένδυση µε καθοριστική σημασία για το μέλλον της Πάρου και των Κυκλάδων.

Έναν μήνα μετά την τελευταία θετική διοικητική εξέλιξη, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, κάποια νεότερη επίσημη ανακοίνωση σχετικά µε την πορεία των διαδικασιών. Ωστόσο, αυτό δεν μεταβάλλει τη σταθερή µας θέση και τη διαρκή µας προσπάθεια για την προώθηση του έργου.

Ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε σε συνεχή συνεργασία µε τα αρμόδια υπουργεία, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διεκδικώντας την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την άμεση έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Η Πάρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η δυναμική ανάπτυξη του νησιού, η συνεχώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση, οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και η ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των αεροπορικών μεταφορών καθιστούν το νέο αεροδρόμιο έργο άμεσης προτεραιότητας.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει µε συνέπεια, υπευθυνότητα και επιμονή να διεκδικεί την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου, μέχρι να περάσει οριστικά από το στάδιο των εγκρίσεων στο στάδιο της κατασκευής.

Στόχος µας παραμένει ένας: να δούμε το Νέο Αεροδρόμιο Πάρου να γίνεται πραγματικότητα, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών, των επισκεπτών και της συνολικής αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού µας».