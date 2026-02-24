Άλλες τέσσερις ημέρες θα παραμείνει το αεροπλανοφόρο «Ford» στον κόλπο της Σούδας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί, προς τον Περσικό κόλπο και το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα τις ημέρες που απομένουν, εκτός από τον ανεφοδιασμό του τεράστιου πλοίου θα πραγματοποιηθούν και εργασίες στα υδραυλικά του συστήματα.

Εν τω μεταξύ η πόλη των Χανίων έχει γεμίσει ασφυκτικά τις τελευταίες ημέρες από στρατιωτικούς και πληρώματα. Τα ξενοδοχεία είναι πλήρη αλλά και τα Airbnb, όπου πιθανότατα θα καταλύσουν οι γυναίκες των στελεχών στρατιωτικών που θα μεταφερθούν από αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από το αεροπλανοφόρο «Ford»:











Δείτε φωτογραφίες από τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και A-10:



