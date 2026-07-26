Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή εγκαινίων του πλήρως ανακατασκευασμένου εντευκτηρίου.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Στην τελετή, επίσης, παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Δημήτριος Δαμάσκος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού, μέλη του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, Προσωπικό και Σπουδαστές της ΣΙ, και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συνδέσμων.