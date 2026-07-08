Πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι νέοι υπαξιωματικοί, που αποτελούν την 7η Σειρά της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έτοιμοι πλέον να στελεχώσουν τις μονάδες της πρώτης γραμμής και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Τα πτυχία στους αποφοίτους της Σχολής επέδωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο οποίος εξήρε το επίπεδο της εκπαίδευσης και την ετοιμότητα του νέου στελεχιακού δυναμικού.

Στην τιμητική εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κορυφαία στελέχη του στρετεύματος, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και εκπρόσωποι του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη συνεχή ανανέωση και ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της χώρας.

Συνολικά ορκίστηκαν 181 Σμηνίες και 7 Λοχίες, από τους οποίους 164 από την Ελλάδα, 15 από την Κύπρο και 2 από τη Σενεγάλη.