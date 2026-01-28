Η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών και μοναδικών επιζώντων του τροχαίου δυστυχήματος που συγκλόνισε Ελλάδα και Ρουμανία θα πραγματοποιηθεί με ειδικό αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ειδικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία.

Θα μεταφέρει τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο φέρουν σοβαρά τραύματα, ωστόσο ο τρίτος είναι τραυματισμένος ελαφρά.

Η κατάσταση τους μέχρι στιγμής φαίνεται πως είναι σταθερή, πράγμα που καθιστά και εφικτή την μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη.