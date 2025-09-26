Μέσα στη λίμνη του Πηνειού, στη βόρεια Ηλεία, ακινητοποιήθηκε την Παρασκευή (26/9) ένα αεροσκάφος Air Tractor που χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση και εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Αχαΐας, όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την υδροληψία.

Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της λίμνης, κοντά στον Άγιο Ηλία του Δήμου Ήλιδας, και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή για να εξεταστεί από τους μηχανικούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επισκευάσουν την βλάβη.

Ο πιλότος, όπως έγινε γνωστό, είναι καλά στην υγεία του.

