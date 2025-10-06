Άφαντος παραμένει ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα, που σύμφωνα με την Αστυνομία πρέπει να είναι ανήλικος και πιθανόν γνωστός ή και συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στο οποίο έγινε το φονικό.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, σε μία υπόθεση που εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Οι πιθανές σχέσεις του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με τον δολοφόνο του, είναι ίσως το βασικότερο από αυτά τα ερωτήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή λίγο μετά τις 20:30, όταν εντοπίστηκαν δύο νεκροί, μετά από πυροβολισμούς στον χώρο του κάμπινγκ.

Ένα από τα θύματα ήταν ο 70χρονος Κώστας Τομαράς, ιδιοκτήτης της επιχείρησης και αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, ενώ το δεύτερο ήταν 61 ετών, εργαζόταν ως επιστάτης στο κάμπινγκ και καταγόταν από τον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης —ένας νεαρός ντυμένος στα μαύρα— προσήλθε στο κάμπινγκ προσποιούμενος πελάτη που ήθελε να ενοικιάσει δωμάτιο. Όταν ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, έβγαλε καραμπίνα και πυροβόλησε τα δύο θύματα. Ο ιδιοκτήτης έπεσε νεκρός στη ρεσεψιόν, ενώ ο επιστάτης, που εργαζόταν στην επιχείρηση περίπου 20 χρόνια, προσπάθησε να διαφύγει αλλά δέχτηκε πισώπλατο πυροβολισμό λίγα μέτρα πιο πέρα.

Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Το σημείο αποκλείστηκε και οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις από κατοίκους και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παλαιότερη απόπειρα εναντίον του ιδιοκτήτη – Εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης

Το 70χρονο θύμα είχε δεχτεί σχετικά πρόσφατα και άλλη επίθεση σε επιχείρηση που διατηρούσε. Συγκεκριμένα πριν από περίπου δύο μήνες, ο 70χρονος είχε καταγγείλει στις Αρχές, πυροβολισμούς που είχε δεχτεί σε άλλη επιχείρηση που διατηρούσε, στο ίδιο χωριό. Τότε είχε διαφύγει τον κίνδυνο, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον δράστη ή το κίνητρό του.

Μάλιστα, μετακόμισε και διέμενε προσωρινά στο κάμπινγκ, επειδή η προηγούμενη επίθεση έγινε κοντά στο σπίτι του.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο χθεσινός δράστης, να σχετίζεται με το προηγούμενο περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να υπήρχε προσωπική γνωριμία μεταξύ του δράστη και των θυμάτων, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι δεν πρόκειται για τυχαία εγκληματική ενέργεια. Πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν πως είναι πιθανόν ο δράστης να προέρχεται από το συγγενικό του περιβάλλον.

Οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις από την τοπική κοινωνία και έχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από την Αστυνομία και κάνουν λόγο για πιθανές προσωπικές σχέσεις ή αντιπαραθέσεις μεταξύ του ιδιοκτήτη, του επιστάτη και του δράστη. Οι Αρχές διερευνούν αν υπήρχαν οικονομικές διαφορές, παλιές διενέξεις ή άλλες αιτίες, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία. Μάλιστα, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης δήλωσε πως πιθανότατα ο δράστης να είναι ανήλικος, δήλωση που έγινε και από την εκπρόσωπο της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό των δύο φόνων

Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, τον επιστάτη, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί πισώπλατα και αυτόν να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρήκε τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας έχει αναλάβει την υπόθεση και βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Στην περιοχή έχει μεταβεί και κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, που συνδράμει τις έρευνες.