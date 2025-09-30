Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τη σύλληψη του δράστη της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος ενός 38χρονου άνδρα στη Δροσιά.

Το 38χρονο θύμα νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό με σοβαρά τραύματα, καθώς ο δράστης τα ξημερώματα είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του, με την ένοπλη επίθεση να σημειώνεται λίγο μετά τις 6 το πρωί σήμερα.

Ο δράστης κρυβόταν σε θάμνους και μόλις είδε να βγαίνει από το σπίτι ο 38χρονος τον πυροβόλησε τρεις φορές, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο Σταμάτας – Δροσιάς και εξαφανίστηκε.

Το θύμα πρόλαβε να δώσει κατάθεση στους Αστυνομικούς, φωτογραφίζοντας ως δράστη της ένοπλης επίθεσης τον σύντροφο της πρώην συντρόφου του, με τον οποίο είχαν μια συγκρουσιακή σχέση και πάρα πολλές διενέξεις, κυρίως για τα παιδιά που είχε ο νυν σύντροφος με την πρώην σύντροφο του θύματος.

Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να εντοπιστεί ο δράστης, ο οποίος παραμένει άφαντος μέχρι στιγμής.

Οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν αποκλείσει το σημείο, συνεχίζουν τις έρευνες και έχουν περισυλλέξει, τουλάχιστον τρεις κάλυκες, από 22άρι πιστόλι.